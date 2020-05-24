В воронежском заповеднике «Дивногорье» сменится директор

24 Май 2020 2020-05-24T16:17:44+03:00

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Софья Кондратьева, возглавляющая музей-заповедник «Дивногорье» в статусе и.о., огорошила сообщением в сосцетях о смене руководства учреждения.

- Вчера был ровно год, как я исполняю обязанности директора музея-заповедника «Дивногорье» официально. Мне было важно понять, что я смогла сделать за это время, так как всегда кажется, что сделано недостаточно. Этот перечень бы так и остался в моем блокноте, если бы не сегодняшняя новость, о том, что с 28 мая я перестаю исполнять обязанности директора. Кто станет новым директором, я пока не знаю, но это точно смелый человек и ему предстоит большая работа, - написала Софья Кондратьева в своем аккаунте во ВКонтакте.

Кондратьева поблагодарила сотрудников, перечислив, что музейная команда успела сделать за год: капремонт административно-хозяйственного здания, установку благодаря спонсору новых лавочек, возобновление после перерыва «Ночи в Дивногорье», подготовку выставки «Когда камень был железом», проект музейной детской площадки, подготовку нового презентационного буклета.

- И самое главное, это то, что мы, как могли, затормозили передачу пещерного комплекса в Больших Дивах. Для Дивногорья очень важно сохранить целостность и сберечь эти хрупкие памятники, - отметила пока еще и.о.директора. - А защищать Дивногорье я буду в любом случае. Даже когда перестану там работать...

Софья Кондратьева призналась, что хочется провести экскурсию в Дивы, потому что получает удовольствие, когда видит, как в заповедную территорию влюбляются очередные 30 человек.

Напомним, Софья Кондратьева, получившая президентскую премию весной 2018-го, заступила на пост исполняющей обязанности директора музея-заповедника весной 2019-го, когда его по собственному желанию покинула Марина Лылова, возглавлявшая музейную территорию много лет. Во время директорства Лыловой началась работа по включению Дивногорья в реестр культурных памятников ЮНЕСКО.

ИСТОЧНИК KP.RU