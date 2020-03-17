Дивногорье без Див: воронежский музей-заповедник против передачи пещерного храма митрополии

Новость о вероятной передаче пещерного храма Сицилийской иконы Божьей Матери Русской Православной церкви вызвала тревогу в культурном сообществе Воронежа. Обсуждение самой этой возможности и ее последствий вылилось на просторы интернета. Исполняющая обязанности директора музея-заповедника Софья Кондратьева очень эмоционально выразила свое мнение в соцсетях:

- На мой взгляд, передача пещерного комплекса приведет к постепенному угасанию музея-заповедника. Дивногорье без Див… Ведь именно в дивах вырублен пещерный комплекс. Если менять маршрут (а сейчас он проходит непосредственно у пещерного храма – авт.), то посетители музея-заповедника уже не увидят дивы, а смогут гулять только по заповедным степям. Для нас пещерный комплекс не просто здание, которое можно освободить, для нас это самая ценная экспозиция, где важна каждая ниша, каждая неровная стена с аккуратно сохраненными историческими внутренними объемами, не измененными современной архитектурой. К сожалению, такой бережный подход к памятникам пещерного зодчества не всегда соблюдается. Когда-то в его восстановлении участвовало много профессионалов и много энтузиастов, сможет ли быть обеспечена сохранность комплекса без музея-заповедника неизвестно, но многолетние научные работы точно будут прекращены.

Кстати, именно с целью сохранения Больших Див в свое время и был создан названный в их честь заповедник.

«ХРАМ СООРУЖЕН МОНАХАМИ И ДОЛЖЕН ПРИНАДЛЕЖАТЬ ИМ»

Как выяснила «Комсомольская правда» в Воронеже, инициатива возврата пещерного храма РПЦ принадлежит Воронежской митрополии. Наместник Свято-Успенского Дивногорского монастыря игумен Алексий (Сукачев) напомнил, что пещерный храм в честь Сицилийской иконы Божией Матери был сооружен и украшен монахами Свято-Успенского Дивногорского монастыря именно для совершения богослужений и изначально являлся неотъемлемой частью обители.

- На сайте музея-заповедника «Дивногорье» говорится, что пещерный комплекс в Больших Дивах находился в ведении Дивногорского Свято-Успенского монастыря, и вплоть до начала 1930-х годов здесь велись богослужения, - отметил игумен Алексий.

С 2017 года епархия ведет переговоры с правительством региона о возможности передачи храма Сицилийской иконы Божьей Матери его первоначальному владельцу - Свято-Успенскому Дивногорскому монастырю. Сейчас храм находится в собственности области.

В епархии напомнили о многолетнем положительном опыте доброжелательного сотрудничества Свято-Успенского Дивногорского монастыря с заповедником, которое готовы продолжать. А посему поводов для беспокойства со стороны администрации «Дивногорья» не видят.

Заповедник "Дивногорье" создавался для сохранения пещерного комплексаФото: Елена ФЕДЯШЕВА

О ВКЛЮЧЕНИИ ДИВНОГОРЬЯ В СПИСОК ЮНЕСКО ПРИДЕТСЯ ЗАБЫТЬ?

Софья Кондратьева подтвердила, что музей-заповедник сам регулярно инициировал проведение богослужений в помещении церкви, и подробно рассказывали экскурсантам об истории Дивногорского монастыря. Но сможет ли РПЦ обеспечить проведение необходимых профилактических работ, направленных на сохранение объекта культурного наследия?

- Как будут эксплуатироваться объекты инфраструктуры, будет ли сохранен музей-заповедник как учреждение культуры? - задает риторические вопросы Софья Кондратьева. - А вот работа по включению Дивногорья в список ЮНЕСКО, видимо, будет прекращена.

- По возвращению пещерного храма Дивногорской обители монастырь будет выполнять все предписанные охранным обязательством мероприятия по сохранению данного объекта религиозного назначения, - заверили в митрополии. - В пещерном храме планируется совершение регулярных богослужений согласно церковного устава, что соответствует его первоначальному предназначению.

В то же время храм, по словам игумена Алексия, будет по-прежнему открыт для свободного посещения богомольцами, паломниками и туристическими группами, как и все храмы Воронежской епархии.

Вероятно, есть смысл сторонам сесть за стол переговоров: обсудить все свои планы и озвучить тревоги. В представлении Софьи Кондратьевой идеальный вариант – это сохранение целостности музея-заповедника при конструктивном сотрудничестве с Воронежской епархией:

- Ведь у нас в планах и совместные выставки, и совместные публикации. Хотелось бы восстановить и сделать доступными для посетителей другие пещерные комплексы Дивногорья и при этом не боятся, что после восстановления они будут изъяты.

ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ПРИМУТ НА ОСНОВАНИИ ДОКУМЕНТОВ

В правительстве области от эмоциональных выпадов пока воздерживаются, предпочитая апеллировать к закону:

- Если митрополия сможет предъявить документальные доказательства, что в этой церкви проводились богослужения, то правительство области, согласно положениям федерального закона № 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности», будет обязано передать Воронежской митрополии право собственности на этот объект, - ответили «Комсомолке» в департаменте имущественных и земельных отношений региона.

А пока этого не произошло, департамент готов лишь предоставить митрополии право проводить в храме богослужения , то есть передать его в безвозмездное пользование.

СПРАВКА «КП»

Пещерный комплекс в Больших Дивах расположен в основании мелового останца-дивы. Он имеет два яруса, объединенных лестничным переходом. Нижний ярус состоит из пещерной церкви Сицилийской иконы Божией Матери и обводной галереи с рядом расширений, верхний — включает три помещения хозяйственно-жилого назначения. В галерее 8 расширений-камер — аркосолий, с небольшими киотами. Они могли использоваться для захоронений. Внутри и снаружи храм был украшен фресками, которые от влажности быстро пришли в плачевное состояние.

Первое документальное упоминание о пещере в Больших Дивах относится к 1831 г., когда здесь была обретена Сицилийская икона Божией Матери. Согласно же монастырскому преданию, задолго до этих событий пещерный храм был создан основателями монастыря Ксенофонтом и Иоасафом. С 1856 г. комплекс находился в ведении Дивногорского Свято-Успенского монастыря. Для присмотра за пещерами и обеспечения доступа к ним редких посетителей здесь была поставлена деревянная сторожка, где проживал монах. Тысячи паломников посещали Большие Дивы в XIX в. на праздник Успения. Интересно, что вплоть до начала 1930-х гг. здесь велись богослужения. В ХХ в. комплекс был сильно разрушен. Его реставрация началась с созданием музея-заповедника «Дивногорье». Общая протяженность комплекса 300 м. Посещение возможно только во время экскурсии.

Один раз в году, на Успенье Богородицы, сюда приходит крестным ходом монастырская братия из Дивногорской обители и служит в храме службы.

Музей-заповедник «Дивногорье» ежегодно посещают десятки тысяч туристов. В экспозициях проводятся образовательные программы для школьников, в «Дивногорском подворье» - стилизованной усадьбе малороссов проходят фольклорные праздники, мастер-классы ремесленников. Ежегодно заповедник устраивает масштабную культурную акцию «Ночь в Дивногорье», раз в два года - фестиваль любительских театральных коллективов «Театральные Дивы».