В Воронеже назначили нового директора музея-заповедника «Дивногорье»

26 Май 2020 2020-05-26T18:42:22+03:00

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С 28 мая природный архитектурно-археологический музей-заповедник «Дивногорье возглавит Елена Клепова, об этом сообщил департамент культуры Воронежской области.

24 мая о смене директора культурного учреждения в своих соцсетях написала исполнявшая в течение года обязанности директора «Дивногорья» Софья Кондратьева.

Елена Клепова до этого назначения работала заместителем директора историко-культурного центра «Дворцовый комплекс Ольденбургских», а до этого и возглавляла его.

- Профессиональные качества и опыт предыдущей работы Елены Клеповой будут способствовать организации музейной деятельности музея-заповедника «Дивногорье», - считают в департаменте культуры.

Софья Кондратьева продолжит работу в должности заместителя директора по научной работе - начальника отдела музейной деятельности «Дивногорья», сообщили а ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU