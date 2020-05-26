В Воронеже назначили нового директора музея-заповедника «Дивногорье»
С 28 мая природный архитектурно-археологический музей-заповедник «Дивногорье возглавит Елена Клепова, об этом сообщил департамент культуры Воронежской области.
24 мая о смене директора культурного учреждения в своих соцсетях написала исполнявшая в течение года обязанности директора «Дивногорья» Софья Кондратьева.
Елена Клепова до этого назначения работала заместителем директора историко-культурного центра «Дворцовый комплекс Ольденбургских», а до этого и возглавляла его.
- Профессиональные качества и опыт предыдущей работы Елены Клеповой будут способствовать организации музейной деятельности музея-заповедника «Дивногорье», - считают в департаменте культуры.
Софья Кондратьева продолжит работу в должности заместителя директора по научной работе - начальника отдела музейной деятельности «Дивногорья», сообщили а ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU