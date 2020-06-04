2020-06-04T11:07:29+03:00
Звезды

В воронежском Дивногорье появится «Дивноленд»

Деньги на детскую площадку заповедник выиграл в конкурсе
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Музей-заповедник «Дивногорье» выиграл грант конкурса «Музей 4.0» благотворительной программы «Музей без границ». Победителем в номинации «Технологии и инструменты» стал воронежский проект «Дивноленд». Это идея детской площадки под открытым небом, где игровые элементы станут проводниками в различные музейные истории.

- Мы давно мечтали о многофункциональной детской площадке на территории музея-заповедника и теперь стали ближе к возможности осуществить свои планы. «Дивноленд» будет состоять из крепости, внутри и рядом с которой будут отражены отдельные элементы, помогающие поближе познакомиться как с памятниками археологии, так и с природной составляющей Дивногорья, - отметили в музее-заповеднике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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