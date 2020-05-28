Экс-глава воронежского Дивногорья отказалась работать с новым руководством

28 Май 2020 2020-05-28T11:19:39+03:00

Софья Кондратьева подчеркнула, что это не из-за личности нового директора, а из-за того, что ее компетенции в ведомстве не оценили

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Бывшая исполняющая обязанности директора музея-заповедника "Дивногорье" Софья Кондратьева, которую департамент культуры перевел на должность заместителя руководителя, увольняется. С 28 мая заповедную территорию будет возглавить Елена Клепова, она ранее руководила дворцом Ольденбургских. В профильном ведомстве решили, что Кондратьева вернется к своей прежней работе - в должности заместителя директора по научной работе - начальника отдела музейной деятельности «Дивногорья».

Но Софья Константиновна подчеркнула, что не останется в учреждении. При этом не из-за личности нового руководителя, а из-за того, что ее компетенции в ведомстве не оценили.

- Должна прояснить ситуацию: в Дивногорье я могла бы остаться только в должности директора. Если же руководство области считает, что продвигать Дивногорье должен другой человек, я уйду, это будет честно. Надеюсь, это даст стимул для дополнительного финансирования музея-заповедника, что работа, наконец-то, будет поддерживаться, а не тормозиться. И это приведет, конечно, к другому, но интересному Дивногорью, - написала Софья Кондратьева в соцсетях.

Она поблагодарила за поддержку коллег, вставших всем коллективом на ее защиту. Напомним, сотрудники "Дивногорья" адресовали министру культуры РФ, губернатору Воронежской области и главе регионального департамента культуры открытое письмо за подписью 29 человек, в котором выступили против смены руководства и отметили, что Софья Кондратьева как никто другой соответствует всем возможным критериям, предъявляемым к должности директора.

ИСТОЧНИК KP.RU