В Воронежской области за сутки число выздоровевших от коронавируса уменьшилось в 16 раз
6 июня стало известно о 64 вылечившихся, 7-го сообщили только о четырех
Выздоровевших от коронавируса за последние сутки почти в 35 раз меньше, чем заболевших.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На федеральном информационном ресурсе «СтопКоронавирус.РФ» сообщили очередные неутешительные сведения: в Воронежской области, по данным на 7 июня, за сутки от этой болезни вылечились всего четыре человека. В тот же временной промежуток заразу диагностировали у 139 человек.
Всего от этой заразы избавились 1692 наших земляка, причем 6 июня вылечившихся было 64. А подхвативших коронавирус жителей Воронежской области стало уже 2837. 19 из них умерли.
Напомним, что коронавирус добрался уже до областного правительства и районных администраций.
ИСТОЧНИК KP.RU