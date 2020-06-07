В Воронежской области за сутки число выздоровевших от коронавируса уменьшилось в 16 раз

7 Июнь 2020 2020-06-07T14:19:03+03:00

Выздоровевших от коронавируса за последние сутки почти в 35 раз меньше, чем заболевших. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

6 июня стало известно о 64 вылечившихся, 7-го сообщили только о четырех

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На федеральном информационном ресурсе «СтопКоронавирус.РФ» сообщили очередные неутешительные сведения: в Воронежской области, по данным на 7 июня, за сутки от этой болезни вылечились всего четыре человека. В тот же временной промежуток заразу диагностировали у 139 человек.

Всего от этой заразы избавились 1692 наших земляка, причем 6 июня вылечившихся было 64. А подхвативших коронавирус жителей Воронежской области стало уже 2837. 19 из них умерли.

Напомним, что коронавирус добрался уже до областного правительства и районных администраций.

ИСТОЧНИК KP.RU