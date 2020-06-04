Коронавирус добрался до администрации Семилук

4 Июнь 2020 2020-06-04T15:51:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Коронавирус дошел и до администрации Семилук. Там проверяли на эту опасную болезнь всех сотрудников, и у одного из них тест оказался положительным. У остальных соответственно результаты были отрицательными.

- Сейчас проводят дезинфекцию здания администрации. Установлен контактный круг заболевшего сотрудника - все люди, которые с ним общались, отправились домой - на двухнедельную самоизоляцию. Заключен договор со специализированной компанией для санобработки гаражей и автопарка городской и районной администрации. Постоянно измеряют температуры сотрудникам, им будут делать повторные тесты на коронавирус, - рассказали в администрации Семилук.

Напомним, 3 июня вспышка коронавируса была зафиксирована в подразделении областного правительства на улице Плехановской (там заразились пять работников управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений). В тот же день стало известно, что эту заразу обнаружили и в администрации Россошанского района, там болезнь выявили у трех сотрудников. В то же время у главы районы Юрия Мишанкова тест на коронавирус оказался отрицательным.

ИСТОЧНИК KP.RU