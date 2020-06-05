На вечер пятницы коронавирус победили еще 29 воронежцев

5 Июнь 2020 2020-06-05T18:12:48+03:00

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Оперативный штаб Воронежской области по борьбе с коронавирусом подвел итоги за пятницу, 5 июня. По данным на 17 часов, к этому моменту список выздоровевших доставил 1624 человека. Таким образом, за сутки болезнь победили еще 29 жителей региона. Накануне выздоровевших было 28 жителей человек. Умерли 18 пациентов.

Напомним, утром пятницы в области зарегистрировали 126 новых случаев заболевания. Теперь всего их 2592.

За сутки стало известно о вспышке болезни на воронежском заводе и заболевшем коронавирусом чиновнике областного правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU