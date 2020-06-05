2020-06-05T18:12:48+03:00
Коронавирус Covid-19

На вечер пятницы коронавирус победили еще 29 воронежцев

Количество выздоровевших превысили 1600
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
фото Ивана Макеевафото Ивана МакееваФото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

Оперативный штаб Воронежской области по борьбе с коронавирусом подвел итоги за пятницу, 5 июня. По данным на 17 часов, к этому моменту список выздоровевших доставил 1624 человека. Таким образом, за сутки болезнь победили еще 29 жителей региона. Накануне выздоровевших было 28 жителей человек. Умерли 18 пациентов.

Напомним, утром пятницы в области зарегистрировали 126 новых случаев заболевания. Теперь всего их 2592.

За сутки стало известно о вспышке болезни на воронежском заводе и заболевшем коронавирусом чиновнике областного правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24