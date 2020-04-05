Число выздоровевших от коронавируса в Воронеже на 5 апреля составило шесть человек

5 Апр 2020 2020-04-05T12:04:47+03:00

Мы собрали последние данные по выписанным из больниц на 5 апреля

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Число выздоровевших от коронавируса на воскресенье, 5 апреля, составило 6 человек. Об этом сообщил оперативный штаб области по борьбе с инфекцией.

В воскресенье из больницы выписали молодую женщину, которая благополучно переболела COVID-19. Диагноз ей поставили после поездки за границу. Ранее сообщалось о пяти выздоровевших.

Напомним, на сегодня в области 14 лабораторно подтвержденных диагнозов. В больницах на лечении остаются 8 человек.

В субботу, 4 апреля, диагноз «коронавирус» поставили женщине 44 лет, приехавшей из Московской области, и 29-летнему молодому человеку, который проходил лечение от пневмонии в Калачеевской больнице. После стало известно, что пациент мог скрыть от врачей, что недавно вернулся из-за границы или другого региона с напряженной эпидобстановкой. Однако в оперштабе утверждают, что воронежец не выезжал в последнее время за рубеж. Терапевтический корпус Калачеевской РБ сейчас на изоляции. Врачи и пациенты, контактировавшие с зараженным, сдали тесты.

ИСТОЧНИК KP.RU