2020-04-04T11:40:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Воронеже на 4 апреля: диагноз подтвердился у людей, не выезжавших за границу

Положительные анализы на COVID-19 сдали еще два человека в нашем регионе
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Эти люди не путешествовали в другие страны в последнее время, но все равно заразилисьЭти люди не путешествовали в другие страны в последнее время, но все равно заразилисьФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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4 апреля Роспотребнадзор подтвердил заражение коронавирусом еще у двух человек, находящихся в Воронежской области.

Речь идет о 44-летней женщине, которая не так давно вернулась из Московской области, где в специальном медучреждении проходила реабилитацию по инвалидной группе. Кроме того COVID-19 подтвердился у 29-летнего парня - он изначально поступил с диагнозом «внебольничная пневмония». Молодой человек также не выезжал в последнее время за рубеж.

- Состояние пациентов удовлетворительное. Они получают лечение. Полный круг контактов пациентов установлен, с ними ведется работа, - сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области

Всего за последние сутки в России подтверждены 582 случая инфекции COVID-19 в 32 регионах.

Отметим, что по последним данным в области до 45 выросло число изолированных в медицинские боксы с подозрением на новую коронавирусную инфекцию.

В случае обострения ситуации в регионе могут развернуть 1680 коек для помощи пациентам с коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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