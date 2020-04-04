Новые случаи заражения коронавирусом в Воронеже на 4 апреля: диагноз подтвердился у людей, не выезжавших за границу
4 апреля Роспотребнадзор подтвердил заражение коронавирусом еще у двух человек, находящихся в Воронежской области.
Речь идет о 44-летней женщине, которая не так давно вернулась из Московской области, где в специальном медучреждении проходила реабилитацию по инвалидной группе. Кроме того COVID-19 подтвердился у 29-летнего парня - он изначально поступил с диагнозом «внебольничная пневмония». Молодой человек также не выезжал в последнее время за рубеж.
- Состояние пациентов удовлетворительное. Они получают лечение. Полный круг контактов пациентов установлен, с ними ведется работа, - сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области
Всего за последние сутки в России подтверждены 582 случая инфекции COVID-19 в 32 регионах.
Отметим, что по последним данным в области до 45 выросло число изолированных в медицинские боксы с подозрением на новую коронавирусную инфекцию.
В случае обострения ситуации в регионе могут развернуть 1680 коек для помощи пациентам с коронавирусом.
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ИСТОЧНИК KP.RU