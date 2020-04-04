Коронавирус в Воронеже, последние новости на 4 апреля 2020: медики получат премии, некоторые организации возобновят работу

В Семилукском районе двум местным жителям предварительно поставлен положительный диагноз на коронавирус. Накануне пациентов направили в обсервационное отделение Новоусманской районной больнинцы. Там их оставят под наблюдением и дообследуют. Следует понимать, что результаты не окончательные и могут быть ошибочными.

По последним данным оперштаба на 4 апреля, подтвержденных случаев COVID-19 в Воронежской области 12. В стационарах региона находятся 45 человек. Под домашним наблюдением - 462.

Воронежские медики получат премии за борьбу с коронавирусом. На эти цели Правительство РФ направило более 87 миллионов рублей, также средства выделил и региональный бюджет. Так, в круглосуточном стационаре врачи получат надбавку - 65 000 рублей, средний персонал - 32 500 рублей, младший и прочий персонал - 10 000 рублей.

Из-за объявления апреля нерабочим платные парковки в центре Воронежа будут работать в режиме выходного дня, то есть оставаться бесплатными. Детские сады в этот период работать не будут. В дошкольных учреждениях области создадут лишь «дежурные» группы, куда соберут детей, которых совсем не с кем оставить дома. А вот университеты и школы приступят к дистанционному обучению с 6 апреля.

С 7 числа часть воронежских предприятий возобновит работу. Речь идет об организациях из сферы обрабатывающей промышленности, застройщиках объектов здравоохранения, жилья, объектов социально-культурного назначения, инфраструктурных объектов в рамках расселения ветхого жилья. Также будут работать предприятия по производству стройматериалов, оборудования для стройки, их доставка, монтаж и прочие.

В регионе начнет работу «горячая линия» для беременных женщин. С понедельника по телефону: (473) 241-35-62 будущие мамы смогут узнать о работе женских консультаций и акушерских стационаров в период пандемии COVID-19. Кроме того, для воронежцев действует телефон всех ведомств по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461.