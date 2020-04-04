2020-04-04T15:10:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Мужчина с коронавирусом в Воронежской области контактировал с врачами и другими пациентами

Изначально он поступил в Калачеевскую больницу с «внебольничной пневмонией»
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Пациент с подтвержденным диагнозом сейчас находится в Воронеже в Центре ВИЧ/СПИДПациент с подтвержденным диагнозом сейчас находится в Воронеже в Центре ВИЧ/СПИДФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Терапевтический корпус Калачеевской районной больницы находится на изоляции. Об этом 4 апреля сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области. Напомним, до этого стало известно, что один из пациентов мог скрыть от врачей, что недавно вернулся из-за границы или из другого региона с напряженной эпидемиологической обстановкой. При этом он поступил с диагнозом пневмония.

2 апреля речи о новой коронавирусной инфекции не шло. Но уже тогда главный эпидемиолог департамента здравоохранения Ольга Дудникова сообщала о некой «клинической картине» и «эпиданамнезе», из-за которых начали проводить «противоэпидемические мероприятия».

О том, что COVID-19 подтвердился у 29-летнего парня сообщили 4 апреля. Однако в оперштабе утверждают, что молодой человек не выезжал в последнее время за рубеж.

- Врачи и пациенты, контактировавшие с 29-летним мужчиной, у которого диагностирован коронавирус, сдали тесты, их результаты ожидаются. Все обеспечены продуктами питания, личной посудой, противовирусными препаратами. Пациент с подтвержденным диагнозом находится в Воронеже в Центре ВИЧ/СПИД, - объясняют в пресс-службе регионального правительства.

Так как корпус расположен отдельно, то остальные корпуса медучреждения продолжают работать в плановом режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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