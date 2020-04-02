Пациент с пневмонией из Воронежской области мог скрыть поездку за рубеж

2 Апр 2020 2020-04-02T16:36:41+03:00

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В Калачеевской районной больнице один из пациентов мог скрыть от врачей, что недавно вернулся из-за границы. Не известно, понимал ли мужчина, чем это может быть чревато, учитывая ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекции. Однако пока об этом диагнозе речи не идет.

- В Калачеевской районной больнице выявлен пациент с диагнозом пневмония. В соответствии с клинической картиной и имеющимся эпиданамнезом в одном из корпусов медучреждения проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия. По результатам дополнительного обследования будет дана уточняющая информация, - прокомментировала ситуацию 2 апреля главный эпидемиолог департамента здравоохранения Воронежской области Ольга Дудникова.

Напомним, что накануне еще четыре случая COVID-19 подтвердились в регионе. Инфекцией заразились: 20-летняя девушка, которая вернулась из Дубая, и ее 28-летний молодой человек (он не выезжал за рубеж), 52-летний воронежец, прилетевший из Куршавеля, и 21-летняя девушка, прибывшая из Испании. Всего заразившихся коронавирусом в Воронежской области 12 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU