2020-04-05T00:04:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Воронеже, последние новости на 5 апреля 2020: заражаются люди, не бывавшие за границей

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Воронеже на 5 апреля 2020 года
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Количество зараженных COVID-19 увеличилось за минувшие сутки. Врачи диагностировали коронавирус у женщины 44 лет, приехавшей из Московской области, и у 29-летнего молодого человека. Изначально он поступил в Калачеевскую районную больницу с пневмонией. После стало известно, что пациент мог скрыть от врачей, что недавно вернулся из-за границы или другого региона с напряженной эпидобстановкой. Однако в оперштабе утверждают, что воронежец не выезжал в последнее время за рубеж. Терапевтический корпус Калачеевской РБ сейчас на изоляции. Врачи и пациенты, контактировавшие с зараженным, сдали тесты.

Таким образом, по последним данным на 5 апреля, подтвержденных случаев коронавируса в Воронежской области 14. Пятеро уже переболели инфекцией, их выписали из медучреждений. Личные данные выздоровевших не сообщаются, но известно, что все они были за границей: в Испании, Польше, Доминиканской республике, Бельгии, Беларуси. 51 житель региона госпитализирован с подозрением на COVID-19. Еще 514 человек остаются под наблюдением на дому.

Напомним, в области работает горячая линия по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461.

ИСТОЧНИК KP.RU

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