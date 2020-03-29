2020-03-29T10:47:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Воронеже, новости на 29 марта 2020-го: в аэропорт прилетит рейс из Таиланда, белгородские власти не пускают к нам автобусы

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Воронеже на утро 29 марта 2020 года
Юрий КОЗЛОВ
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Воронежцы очень рассчитывают, что пассажиров самолета из Пхукета проверят тщательно.Воронежцы очень рассчитывают, что пассажиров самолета из Пхукета проверят тщательно.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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29 марта ориентировочно в 12.35 в наш аэропорт прилетает самолет из таиландского курорта Пхукет с 200 пассажирами на борту, 90 из них – воронежцы. Власти обещают всех обследовать и тех, у кого будут признаки ОРВИ, отправить в стационар воронежского Центра СПИД. Здоровых воронежцев отправят домой на самоизоляцию или, если такой возможности нет, поместят в обсерватор. Жителей других областей домой на самоизоляцию отвезут их региональные представители, всем вручат предписание с запретом покидать дом в период карантина.

Мэр Воронежа подписал постановление, в котором жителей столицы Черноземья старше 65 лет и с хроническими заболеваниями обязывают соблюдать режим самоизоляции из-за опасности коронавируса. Им нужно сидеть дома по крайней мере до 14 апреля.

С 30 марта по 1 апреля практически все отделения почтовой связи в Воронежской области будут закрыты. А вот почтальоны продолжат работу в обычном режиме. Пенсии и социальные пособия будут доставлять на дом по стандартному графику. О режиме работы отделений после 1 апреля сообщат дополнительно.

В Воронежском медицинском университете имени Бурденко создали штаб помощи людям, находящимся на самоизоляции. Студенты будут покупать и доставлять товары первой необходимости. Отряд насчитывает 50 человек, приглашают новых добровольцев

В Воронежскую область временно не будут ездить белгородские автобусы. Запрет из-за угрозы коронавируса продлится, как минимум, две недели.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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