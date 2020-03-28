Нерабочая неделя в Воронеже: почтовые отделения будут закрыты для клиентов

28 Март 2020 2020-03-28T12:55:23+03:00

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В Воронежской области почтовые отделения изменят режим работы на нерабочей неделе, чтобы замедлить распространение коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в субботу, 28 марта.

Так, с 30 марта по 1 апреля практически все отделения почтовой связи в Воронежской области будут недоступны для посещения клиентами. При этом почтальоны продолжат работу в обычном режиме. Пенсии и социальные пособия будут доставлены на дом по стандартному графику без изменений. О режиме работы отделений после 1 апреля будет сообщено дополнительно.

Почта России просит местных жителей пользоваться цифровыми сервисами. Необходимые услуги окажут на дому.

ИСТОЧНИК KP.RU