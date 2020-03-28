Воронежцев старше 65 лет обязали соблюдать самоизоляцию из-за коронавируса

28 Март 2020 2020-03-28T14:50:02+03:00

Распоряжение касается и людей с хроническими заболеваниями

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В Воронеже местных жителей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями обязали соблюдать режим самоизоляции из-за опасности коронавируса. Такое постановление подписал мэр города Вадим Кстенин

Особый режим вводят с 28 марта и до 14 апреля, так как пенсионеры и люди с заболеваниями находятся в группе риска.

К хроническим заболеваниям, требующим самоизоляции, относится сахарный диабет, хроническая лёгочная болезнь, астма, болезнь почек, онкология, а также болезнь системы кровообращения.

Напомним, студенты-медики создали штаб помощи людям на самоизоляции. Они будут обрабатывать поступающие заявки, покупать и доставлять товары первой необходимости,

ИСТОЧНИК KP.RU