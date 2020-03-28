Воронежские студенты-медики создали штаб помощи людям на самоизоляции из-за коронавируса
В Воронежском медицинском университете имени Бурденко в рамках акции #мывместе развернули штаб помощи людям, находящимся в условиях самоизоляции. Координатором работы в регионе является Всероссийское общественное движение в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики».
Штаб развернули на базе санитарного корпуса вуза. Студенты будут обрабатывать поступающие заявки, покупать и доставлять товары первой необходимости, а также осуществлять дистанционную онлайн-помощь и другие виды деятельности. Отряд насчитывает 50 человек. Ряды добровольцев пополняются неравнодушными жителями региона.
ИСТОЧНИК KP.RU