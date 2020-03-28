В Воронеже изолируют 200 пассажиров самолета из Тайланда

28 Март 2020 2020-03-28T22:17:16+03:00

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В Воронеж из-за полного закрытия российских границ прилетит самолет с туристами из Тайланда. Около 200 пассажиров, приземлятся столице Черноземья около полудня в воскресенье, 29 марта.. Об этом сообщили в пресс-службе обправительства в субботу, 28 марта. С вернувшимися будут проведены все необходимые противоэпидемические мероприятия

На борту из 200 человек будет находиться около 90 воронежцев. Всех их обследуют и поместят в изоляцию. Тех, у кого обнаружат признаки ОРВИ, независимо от региона проживания отправят стационар воронежского Центра СПИД.

Для этого выделено несколько санитарных автомобилей бригад Центра медицины катастроф и станции скорой медицинской помощи.

Здоровых воронежцев в сопровождении полиции и сотрудников Роспотребнадзора отправят домой на самоизоляцию.Представители этих служб проверят, смогут ли вернувшиеся соблюдать самоизоляцию. Если такой возможности нет или они проживают с членами семьи из групп риска, то на 14 дней их разместят в обсерваторе.

- Жителей других областей домой на самоизоляцию отвезут их региональные представители, всем вручат предписание с запретом покидать дом в период карантина. После завершения сортировки и перевозки пассажиров аэропорт и транспорт дезинфицируют., - прокомментировали в ведомстве.

Самоизолировавшихся воронежцев посетят медики, они же будут ежедневно измерять температуру и, в случае появления признаков ОРВИ, госпитализируют в стационар.

- После завершения сортировки и перевозки пассажиров аэропорт и используемый транспорт будут дезинфицированы согласно противоэпидемическим протоколам, - добавили в правительстве.

Напомним, мы уже писали о том, что туристов, улетевших на Пхукет, будут возвращать обратно. Тогда представитель местного турагента заявил, что на этом курорте нет заболевших. А в отелях открыты только продовольственные магазины и аптеки, отменены шоу-программы. Но сейчас коронавирусная инфекция уже выявлена в 52 из 77 провинций Таиланда. По последним данным, covid-19 обнаружили у 1245 человек.

Воронежцы выразили сомнения, что проверки будут эффективны. Ведь других туристов, прилетевших из Кубы в Шереметьево, не проверяли совсем.

ИСТОЧНИК KP.RU