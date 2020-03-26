Нерабочая неделя в Воронеже: из-за коронавируса закрывают все парки, фитнес-центры, ночные клубы, детские центры
Из-за ситуации с коронавирусом в Воронеже с субботы, 28 марта, до 5 апреля включительно закрываются практически все общественные пространства. Об этом сообщили в правительстве Воронежской области.
В эти даты нельзя будет попасть в парки, в том числе и на их аттракционы. Будут закрыты фитнес-центры и другие организации, которые проводят спортивные тренировки и соревнования.
Кроме уже закрытых кинотеатров не будут работать ночные клубы, дискотеки, кальянные бары.
Кафе и рестораны смогут функционировать только на вынос, в режиме доставки. Фуд-корты закрываются.
Не будут работать детские развлекательные центры и игровые комнаты, а также другие досуговые заведения.
О том, что все массовые мероприятия - развлекательные, зрелищные, культурные, выставочные и просветительские - отменяются до 1 июля, мы уже писали.
С 28 марта по 5 апреля будут закрыты и все торговые центры, кроме аптек и продуктовых в них.
Напомним, на сегодняшний день в больницах находятся шесть воронежцев с подтвержденным диагнозом COVID-19, еще 32 человека лежат в изолированных боксах медучреждений с подозрением на вирус. Под наблюдением на дому из-за риска распространения коронавируса находятся 1097 воронежцев.
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ИСТОЧНИК KP.RU