Количество воронежцев под наблюдением из-за коронавируса резко перевалило за тысячу

26 Март 2020 2020-03-26T11:10:10+03:00

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К 10:00 26 марта значительно увеличилось количество воронежцев, которые находятся под наблюдением на дому из-за риска распространения коронавируса, - до 1 097. То есть, меньше чем за сутки эта цифра выросла на 673. В оперативном штабе сообщили, что рост связан с началом подомового обхода воронежцев, вернувшихся из-за рубежа. Теперь все они должны соблюдать режим самоизоляции.

По решению главного санврача России Анны Поповой, мобильные бригады вручают уведомления о самоизоляции и рассказывают, как дезинфицировать жилье.

Напомним, что по-прежнему в нашем регионе только шесть подтвержденных случаев коронавируса - у всех пациентов удовлетворительное состояние. Всего в изолированных боксах остаются 32 человека. О других последних новостях, касающихся коронавируса, вы может узнать в нашей подборке.

ИСТОЧНИК KP.RU