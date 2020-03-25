В Воронеже из-за коронавируса закрылись последние работавшие кинотеатры

25 Март 2020 2020-03-25T15:47:19+03:00

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В Воронеже из-за карантина по коронавирусу закрываются последние работавшие до сегодняшнего дня кинотеатры. С 25 марта приостановлена деятельность кинотеатров Star&Mlad в ТРЦ "Московский проспект" и сити-парке "Град". С 26 марта уйдет на вынужденные "каникулы" кинотеатр "Спартак".

Большинство воронежских кинотеатров закрылись еще с вечера 19-го и 20 марта, в связи с решением регионального оперативного штаба. Три кинотеатра работали до сегодняшнего дня, усилив меры санитарной обработки помещений, поверхностей ручек, кресел и увеличив количество проветриваний. Но 24 марта правительство РФ выпустило распоряжение по всей стране закрыть все кинотеатры и развлекательные заведения.

ИСТОЧНИК KP.RU