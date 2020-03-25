В Воронеже из-за коронавируса закрылись последние работавшие кинотеатры
В Воронеже из-за карантина по коронавирусу закрываются последние работавшие до сегодняшнего дня кинотеатры. С 25 марта приостановлена деятельность кинотеатров Star&Mlad в ТРЦ "Московский проспект" и сити-парке "Град". С 26 марта уйдет на вынужденные "каникулы" кинотеатр "Спартак".
Большинство воронежских кинотеатров закрылись еще с вечера 19-го и 20 марта, в связи с решением регионального оперативного штаба. Три кинотеатра работали до сегодняшнего дня, усилив меры санитарной обработки помещений, поверхностей ручек, кресел и увеличив количество проветриваний. Но 24 марта правительство РФ выпустило распоряжение по всей стране закрыть все кинотеатры и развлекательные заведения.
ИСТОЧНИК KP.RU