2020-03-24T15:31:55+03:00
Коронавирус Covid-19

На лыжном курорте и круизном лайнере: стало известно, где воронежцы заразились коронавирусом

Сейчас тщательно проверяют всех людей, с которыми успели встретиться заболевшие горожане
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Состояние пациентов удовлетворительноеСостояние пациентов удовлетворительноеФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Стали известны подробности о новых случаях заражения инфекцией COVID-19 в Воронежской области. Напомним, 24 марта Роспотребнадзор официально подтвердил заражение коронавирусом у четырех воронежцев.

Так, болезнь все-таки подтвердилась у 24-летнего парня, который путешествовал по Европе с двумя другими зараженными. Хотя до этого заявляли, что у него отрицательные анализы. Он находятся на стационарном лечении в Новоусманской районной больнице. До окончательного подтверждения анализов он все время находился под наблюдением.

60-летний воронежец отдыхал на лыжном курорте в Австрии. Когда вернулся, соблюдал режим самоизоляции с 12 марта в своем коттедже в Рамонском районе. Однако почувствовал себя хуже и 18 марта ему потребовала госпитализация. Его увезли в Новоусманскую РБ. По его контактному кругу предварительные анализы — отрицательные.

С сентября 2019 года 29-летняя женщина жила в США, однако 15 марта она вернулась в Воронеж. Изначально ее госпитализировали без симптомов в ОДКБ №2. Это было 20 марта. В городе она успела встретиться с родителями — к счастью, их предварительные анализы отрицательные.

Еще один 38-летний воронежец путешествовал на круизном лайнере по Карибскому бассейну. Вернулся в Воронеж мужчина 10 марта, сразу же он находился под наблюдением врачей. Каких-либо клинических проявлений у него до определенного времени не было. Однако 20 марта ему потребовалась помощь врачей, мужчину госпитализировали в ОДКБ №2. Предварительные анализы его семьи (жена и двое детей) - отрицательные - так же, как и у его попутчика.

- Состояние пациентов удовлетворительное. Они получают лечение. Полный круг контактов пациентов установлен, с ними ведется работа, - подчеркнули в пресс-службе правительства Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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