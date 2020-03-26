2020-03-26T20:12:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Нерабочая неделя в Воронеже: из-за коронавируса закрывают все торговые центры, кроме продуктовых магазинов и аптек в них

Закрытие торговых пространств связано с мерами борьбы с распространением коронавируса
Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Вечером 26 марта стало известно, что с субботы, 28 марта, в Воронеже и Рамонском районе закрываются все торговые и торгово-развлекательные центры. В них продолжат работу только аптеки и магазины, торгующие продуктами и товарами первой необходимости. Об этом сообщило правительство Воронежской области. Торговые центры не будут работать до 5 апреля включительно.

Все ограничительные меры связаны с борьбой с распространением СOVID-19. Напомним, в Воронеже до 1 июля запрещены все массовые мероприятия, кроме празднования Дня Победы. Не подвергайте себя опасности, побудьте дома. Лучше бесплатно, сидя на диване, посмотрите он-лайн спектакли и концерты воронежских театров.

На сегодняшний день в больницах находятся шесть воронежцев с подтвержденным диагнозом COVID-19, еще 32 человека лежат в изолированных боксах медучреждений с подозрением на вирус. За сутки значительно увеличилось количество воронежцев, которые находятся под наблюдением на дому из-за риска распространения коронавируса, - до 1 097.

ИСТОЧНИК KP.RU

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