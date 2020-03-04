Арестованный за взятку ректор воронежского опорного вуза ежегодно зарабатывал несколько миллионов рублей

4 Март 2020 2020-03-04T17:52:46+03:00

А вот собственной недвижимости или транспорта у Сергея Колодяжного и вовсе нет

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2,89 млн рублей заработал за 2018 год Сергей Колодяжный, ректор воронежского опорного вуза и вместе с тем председатель комитета по строительной политике в Воронежской областной Думе. Депутат традиционно предоставлял сведения о своих доходах, расходах и имуществе, а также о том, что есть у членов его семьи.

Напомним, ректора воронежского опорного вуза 4 марта решили оставить под стражей до 28 апреля. Адвокаты постараются изменить меру пресечения на домашний арест. Ректора Воронежского государственного технического университета (ВГТУ) подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Речь идет о двух миллионах рублей.

Согласно декларации, к 2019 году Сергей Колодяжный не имел ни собственного жилья, ни транспортного средства. Вместе с несовершеннолетним ребенком он жил в доме площадью 192 кв. метра, который был в «пользовании» семьи, на тех же условиях они могли распоряжаться и земельным участком в 990 кв. метров.

В плане заработка 2017 год мало чем отличался– 2,98 млн рублей. Тогда на Сергея Колодяжного еще был записан автомобиль Land Rover – но его, как известно, сожгли. Два года полицейские не могли выйти на подозреваемого. Но все же задержали 24-летнего жителя Лисок.

Гораздо успешнее в плане заработка для ректора оказался 2016-ый. Тогда его доходы превысили 4,3 млн рублей. А в 2015 году – и вовсе 6,5 млн. Возникает вопрос: почему же год от года падали доходы главы опорного вуза?

К слову, в 2015 году в декларации значилась и супруга Сергея Колодяжного. Собственного заработка, судя по документам, у нее не было, зато она водила автомобиль BMW X5. Также выясняется, что в ее владении - земельный участок в 990 кв. метров и дом в 192 кв. метра. Можно предположить, что те же, которые несколько лет после расторжения брака были в «пользовании» ректора.

Интересно, что в 2018-ом кто-то поджег его двухэтажный коттедж. В момент пожара в здании находились жена и дочь Сергея Колодяжного. Им пришлось выпрыгивать из окон. От дома, расположенного в СНТ им. Мичурина в Новоусманском районе, остался лишь каркас. Следователи возбудили уголовное дело по статье «покушение на убийство».

ИСТОЧНИК KP.RU