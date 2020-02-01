2020-02-01T19:16:28+03:00
Общество

Воронежские врачи рассказали о состоянии супругов, у которых заподозрили коронавирус

Оказалось, что мужчина и женщина отдыхали на том же популярном острове Хайнань
Олег ИВАНОВ
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В течение нескольких дней ожидается получение результатов из референтных лабораторийВ течение нескольких дней ожидается получение результатов из референтных лабораторийФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Врачи рассказали, что у супругов, приехавших на днях в Воронеж из Китая, нет симптомов болезни. Таким образом, сейчас они чувствуют себя хорошо. Однако пока не придут результаты из федеральных лабораторий, они все же останутся в изолирующих боксах.

35-летний мужчина и его 25-летняя жена часто бывают в КНР по работе. В последнее же время они решили отправиться на отдых, на тот же популярный остров Хайнань. Вернувшись на родину, 31 января воронежцы почувствовали недомогание, боли в горле. Хотя температура у них и не повышалась, но горожане все же решили сразу обратиться за медицинской помощью.

- Сейчас у них отсутствуют симптомы болезни. В течение нескольких дней ожидается получение из референтных лабораторий Москвы и Новосибирска результатов анализов на коронавирус, – сообщили в пресс-службе облправительства 1 февраля.

До этого страшный диагноз не подтвердился у двух воронежских пациентов, прибывших также из Китая с симптомами ОРВИ. Напомним, 55-летняя женщина обратилась на четвертый день после прибытия из-за границы - по предварительным данным, у нее грипп А, который чреват осложнениями легочной системы. Однако ее состоянию ничего не угрожает, ситуация стабильная. У 35-летнего мужчины – риновирус – состояние удовлетворительное.

Напомним, пациентов с подозрением на коронавирус отправляют в воронежскую детскую больницу №2. Почему именно туда? Как мы уже рассказывали, там находятся специальные изолирующие боксы - по сути, небольшие комнаты с панорамными стеклами. Это гарантия, что заболевший человек не будет контактировать с другими пациентами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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