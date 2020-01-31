Только вернулись из Китая: еще двух воронежцев госпитализировали с подозрением на коронавирус

31 Янв. 2020 2020-01-31T19:02:21+03:00

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Новый коронавирус подозревают еще у двух воронежцев – это супружеская пара, которая на постоянной основе живет в Китае. Мужчина и женщина работают там. На днях они вернулись в родной город и почувствовали недомогание, боли в горле. 31 января горожане решили вызвать скорую помощь.

- Мы рады, что жители проявляют сознательность и обращаются сами, потому что очень важно сейчас выявить лица, у которых есть признаки вирусных инфекций: кашель, насморк, повышение температуры, - комментирует начальник отдела санитарно эпидемиологического благополучия населения регионального департамента здравоохранения Ольга Дудникова. – Речь о коронавирусе в данном случае пока не идет. Мы отобрали типичный набор анализов. До получения результатов исследования пациенты будут находиться в отделении, исключающем распространение инфекции.

До этого страшный диагноз не подтвердился у двух воронежских пациентов, прибывших также из Китая с симптомами ОРВИ. Напомним, 55-летняя женщина обратилась на четвертый день после прибытия из-за границы - по предварительным данным, у нее грипп А, который чреват осложнениями легочной системы. Однако ее состоянию ничего не угрожает, ситуация стабильная. У 35-летнего мужчины – риновирус – состояние удовлетворительное.

Напомним, пациентов с подозрением на коронавирус отправляют в воронежскую детскую больницу №2. Почему именно туда? Как мы уже рассказывали, там находятся специальные изолирующие боксы - по сути, небольшие комнаты с панорамными стеклами. Это гарантия, что заболевший человек не будет контактировать с другими пациентами.

ИСТОЧНИК KP.RU