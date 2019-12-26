2019-12-26T16:54:58+03:00
Происшествия

Правительство Воронежской области окажет помощь семье главы района, чью машину взорвали

На текущий момент угрозы для жизни Николая Фролова нет
Олег ИВАНОВ
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Взорванную машину увозят с места ЧПВзорванную машину увозят с места ЧПФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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В правительстве Воронежской области сообщили, что в интересах следствия ограничат содержание комментариев по ситуации вокруг главы Рамонского района Николая Фролова. Напомним, утром 26 декабря было совершено покушение на чиновника - его машину взорвали. Один из наших источников, знакомый с ситуацией, предполагает, что это была акция устрашения, так как взрыв был небольшой силы.

В региональном правительстве заявили, что окажут Николаю Фролову и его семье всю необходимую помощь. По нашим сведениям, раненного во время покушения главу района уже прооперировали.

Правоохранители детально рассмотрели поврежденный автомобиль. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Правоохранители детально рассмотрели поврежденный автомобиль.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

- На текущий момент угрозы его жизни нет, Фролов проходит лечение в воронежском медучреждении. Правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах произошедшего. Мы желаем Николаю Валерьевичу скорейшего выздоровления, а его родным и близким - мужества и терпения, чтобы пережить случившееся, - говорится в сообщении.

Тем временем следователи возбудили уголовное ч. 3 ст. 30, п.п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Больше фото - по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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