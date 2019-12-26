Источник «КП» о покушении на главу Рамонского района: Фролова хотели не убить, а запугать

«КП» стали известны подробности ЧП в Рамони. Напомним, утром на главу района Николая Фролова было совершено покушение.

- Если бы хотели убить, последствия были бы куда серьезнее, - считает наш источник, знакомый с ситуацией. - Взрыв произошел утром 26 декабря, в начале девятого, когда глава района Николай Фролов открывал дверь своей служебной «Киа Соренто». Судя по всему, взрывное устройство было размещено снизу: чиновник его не видел. Поражающих элементов в нем не было. Только металлическая оболочка – возможно, кусок трубы. В результате глава района получил несколько осколков в ноги, а на самой машине лишь посбивало краску - образовались небольшие сколы. Значит, мощность заряда была небольшой. Больше никто не пострадал.

По мнению собеседника, все это позволяет предположить, что речь идет об акции устрашения. Случившееся напоминает некие криминальные разборки. Но что это было, предстоит установить следователям: в ближайшее время будет возбуждено уголовное дело. Скорее всего, по статье «покушение на убийство». На месте взрыва продолжают работать эксперты.

Фролов руководит районом с 2018 года.

По словам местных жителей, глава района - человек деятельный и неконфликтный. У него есть жена и двое детей. Обе девочки ходят в школу. 43-летний чиновник занимает свой пост с 2018 года. До этого он руководил Айдаровским сельским поселением в том же районе.

После случившегося жильцов дома на улице Ильинского, в котором находится и квартира Фроловых, временно эвакуировали.

Пока силовики не представили официальную версию случившегося, местные жители выдвигают свои. Так, по Рамони начала распространяться информация, что Фролов подъезжал к дому и якобы почувствовал запах гари, после чего открыл дверь и начал выходить.

- Люди знали, где он паркуется. На том месте лежала палка с взрывчатым веществом и в кустах еще обнаружили взрывное устройство, если бы проехал дальше - кранты, - заявил нам житель Рамони.

Однако эта версия ничем не подтверждена.

Машина Николая Фролова.Фото: Юлия ДИДЕНКО

- Николай Фролов, что называется, крепкий хозяйственник, - говорит депутат Рамонского районного Совета Юрий Таранцов. – С 2005 года он руководил Айдаровским сельским поселением. И всегда оно было в числе передовиков. Сам до этого жил там же. С февраля 2018-го возглавил весь район. И здесь тоже все ладилось. Случившегося никто не ожидал. Никаких разборок в районе не было. Во всяком случае, в нашем Совете депутатов каких-то острых вопросов не возникало.

Буквально позавчера мы с Николаем Валерьевичем виделись. Поздравили друг друга с наступающим, кофе попили. Итоги 2019-го очень хорошие: в районе ремонтировали школы, детсады и сельские клубы, наконец-то, сделали объездную дорогу вокруг местного НИИ сахарной свеклы… Настроение у главы района было хорошее. Ничто его не омрачало.

Что могло стать поводом для покушения, наш собеседник не представляет. Если же говорить в целом, то главным богатством района является земля: она здесь дорогая. Впрочем, участки, предназначенные под продажу, выставлялись на аукцион по кадастровой цене. И здесь тоже явных конфликтов в последнее время не возникало.