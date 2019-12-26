Раненного во время покушения главу района под Воронежем прооперировали

Очевидец взрыва машины главы Рамонского района Николая Фролова, его соседка Людмила рассказала о том, как случилось ЧП:

- Около 9 утра Николай Фролов подошел к машине, раздался хлопок, и его отбросило в кусты. При этом он не кричал. Дверь автомобиля после взрыва была нараспашку. Из дома выскочил отец Николая Валерьевича, закрыл дверь и отключил воющую сигнализацию. Всех жильцов вскоре эвакуировали.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/751927" frameborder="0"></iframe> Соседка главы Рамонского района Воронежской области о взрыве.Станислав ШЕВЧЕНКО

Главврач Рамонской районной больницы Наталия Новомлинская от комментариев вежливо отказалась:

- При всем уважении к СМИ в интересах следствия и в целях сохранения врачебной тайны ничего вам сообщить не могу.

Однако одна из сотрудниц больницы все же рассказала, что главу района уже прооперировали. В Воронеж его пока отвозить не собираются. У Николая Валерьевича ранения ног, состояние по-прежнему заставляет оставить его в реанимации.

Также стало известно, что Николая Фролова отвезла в больницу не скорая, а соседка, которая как раз в то утро собиралась уезжать по делам на своей машине. Впрочем, до медучреждения было рукой подать. Больницу видно из двора, где произошел взрыв. Фролов был в сознании и кому-то звонил по телефону.

Машина Николая Фролова.Фото: Юлия ДИДЕНКО

Напомним, Николай Фролов возглавляет Рамонский район с февраля 2018 года. Как рассказал «КП» местный депутат Юрий Таранцов, хорошо знающий главу, никаких видимых конфликтов у него ни с кем не было. В то же время другой наш источник, знакомый с ситуацией, предполагает, что это была акция устрашения, так как взрыв был небольшой силы.

О Фролове местные жители отзываются хорошо. Среди достижений отметили новую дорогу в Березово и благоустройство парка в Рамони. Соседи отзываются о нем как о очень общительном и "домашнем" человеке.

Тем временем следователи возбудили уголовное ч. 3 ст. 30, п.п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

В правительстве Воронежской области заявили, что окажут Николаю Фролову и его семье всю необходимую помощь.

Местные жители благодарны Николаю Фролову за дорогу в Березово и благоустройство парка в райцентре.Фото: с сайта администрации Рамонского района.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/751876" frameborder="0"></iframe> Видео с места покушения на чиновника в Воронежской области.

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