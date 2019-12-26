2019-12-26T15:56:45+03:00
Происшествия

Под Воронежем взорвали машину главы Рамонского района, чиновник тяжело ранен

ЧП случилось утром 26 декабря
Юрий КОЗЛОВ
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Николай ФроловНиколай ФроловФото: с сайта администрации Рамонского района.
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В четверг, 26 декабря, совершено покушение на главу Рамонского района Николая Фролова. Местные жители рассказали, что утром чиновник вышел из дома на улице Ильинской поселка Рамонь и собрался ехать на работу. Когда он открыл дверь своей «Kia Sorento», раздался взрыв. Видимо, бомба была установлена прямо на пороге машины.

Чиновника отвезли в реанимацию районной больницы, он получил тяжелые ранения. На месте ЧП работают следователи, прилегающую территорию обследовали кинологи. Силовики выясняют, связано ли покушение с профессиональной деятельностью Фролова.

Фото с места покушения. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Фото с места покушения.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Николай Фролов работает на посту главы Рамонского района с февраля 2018 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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