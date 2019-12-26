2019-12-26T13:56:51+03:00
Происшествия

СК возбудил уголовное дело по покушению на убийство главы Рамонского района Воронежской области

На место ЧП выехал руководитель регионального следственного управления Кирилл Левит
Олег ИВАНОВ
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Место покушенияМесто покушенияФото: Юлия ДИДЕНКО
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство главы Рамонского района Воронежской области (ч. 3 ст. 30, п.п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Напомним, утром 26 декабря на главу района Николая Фролова было совершено покушение - машину чиновника взорвали. Сейчас проводится осмотр места происшествия. Следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. В интересах следствия подробная информация в настоящее время не разглашается. Однако «КП» стали известны подробности ЧП в Рамони.

- В целях координации действий следователей, следователей-криминалистов СК и сотрудников иных правоохранительных органов, привлеченных к расследованию произошедшего, на место происшествия выехал руководитель регионального следственного управления Кирилл Левит и его заместитель Дмитрий Ломакин. Производство расследования поручено наиболее опытным следователям аппарата управления, - сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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