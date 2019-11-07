В Воронеже отменили фламенко-шоу

СЕГОДНЯ 16:50 2019-11-07T16:50:19+03:00

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В Воронеже не состоится фламенко-шоу «Гофман» Театр национального танца Испании FlamencoLive. История страстной любви и извечной борьбы светлых и темных сил в душе знаменитого немецкого романтика Эрнста Гофмана, рассказанная в танце, планировалась к показу 16 декабря в ВКЗ. Организаторы сообщили об отмене представления. Можно вернуть купленные билеты по месту их приобретения.

Фламенко-шоу пополнило череду отмен гастрольных мероприятий в Воронеже. Сначала отменили концерты группы GruppaSkryptonite, а также Александра Панайотова и Кати Лель.

Под угрозой срыва было и выступление культовой американской группы Evanescence, правда, по уважительной причине – грузовик с аппаратурой музыкантов попал в аварию. В итоге концерт перенесли на день, фура, правда, так и не доехала до Воронежа, но музыканты вышли из положения, арендовав местные инструменты и сыграв акустический концерт.

Затем воронежским зрителям пришлось сдать билеты на спектакль «Куклы L.O.L спасают единорога» и на концерт Насти Кудри, еще через некоторое время - на концерт группы MARDUK и на шоу иллюзий. Совсем недавно сообщили об отмене ирландского шоу Dulaman - Voice Of The Celts, продюсируемого легендарным Дитером Боленом. Не состоится и 5 декабря в ДК имени 50-летия Октября программа «Билет в СССР».

ИСТОЧНИК KP.RU