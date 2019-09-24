В Воронеже отменили концерт Александра Панайотова

СЕГОДНЯ 09:12 2019-09-24T09:12:01+03:00

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Концерт Александра Панайотова, который планировался в Воронежском концертном зале 28 ноября, отменили. Шоу "Исключительно твой" не состоится «по причинам, не зависящим от организаторов», сообщили промоутеры. Купленные билеты можно сдать по месту приобретения.

Это уже не первая отмена в новом гастрольном сезоне: ранее сообщали об отмене концерта Gruppa Skryptonite (который уже переносился в этом году).

ИСТОЧНИК KP.RU