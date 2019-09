Из-за форс-мажора с фурой с аппаратурой Evanescence сыграли воронежцам акустический концерт

Сутки в гостинице. Но шоу состоялось. Поклонники группы Evanescence были в шоке, когда узнали, что концерта в воскресенье, 22 сентября, не будет. И вроде не придерешься: американцы в Воронеже, но фура с аппаратурой музыкантов попала в аварию. Форс-мажор - такие дела…

Во многих случаях концерт бы просто отменили. Но Evanescence сказали: мы выступим, только останьтесь! Ведь поклонники съехались в столицу Черноземья из Урюпинска, Ростова-на-Дону, Тамбова, Москвы и Липецка, а многим в понедельник на работу…

Evanescence в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Оставшееся ждать большинство (в Event-Hall собралось около 3000 фанатов Evanescence) не пожалело. Эми Ли, поприветствовавшая поклонников практически на чистом русском, заинтриговала – именно из-за форс-мажора концерт будет уникальным! Потому что аппаратура… так и не доехала до Воронежа. Но музыканты арендовали инструменты и сыграют в этот раз акустику - так сказать, спешал фо ю!

Обращение Evanescence к воронежским поклонникам.2019

Evanescence в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Evanescence в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Поклонники, ждавшие сутки этого выступления (а в Воронеж Evanescence приехали впервые), ответили стройным гулом одобрения. Особенное шоу - мощный вокал Эми Ли, лучшие хиты за 20-летнюю историю коллектива, включая культовые My Immortal и Bring Me To Life, непринужденное общение солистки с фанатами – никто не пожалел, что не сдали билеты.

Evanescence в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Evanescence в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронеж стал первым в гастрольном туре Evanescence по России: американские рокеры дадут еще два концерта в стране - сегодня, 24 сентября, в Москве и 26 сентября Санкт-Петербурге.

Evanescence в Воронеже.2019

Evanescence в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Evanescence в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Evanescence в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Evanescence в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ