Концерт Evanescence в Воронеже перенесли на 23 сентября из-за аварии с фурой, перевозившей аппаратуру группы
Концерт американской группы Evanescence, который должен был пройти в воронежском Event-Hall 22 сентября, перенесли из-за форс-мажорных обстоятельств.
- Выступление группы Evanescence переносится на завтра, 23 сентября, в связи с тем, что фура с оборудованием и инструментами группы попала в аварию. К настоящему моменту предприняты все необходимые действия, аппаратура коллектива уже направляется к месту проведения концерта. Шоу Evanescence в Воронеже остается в силе, но состоится завтра, - сообщили организаторы концерта. - Meet&Greet с группой и проход на саундчек для победителей розыгрышей состоится также перед концертом.
Все приобретенные билеты будут действительны 23 сентября. Начало концерта в 20.00.
ИСТОЧНИК KP.RU