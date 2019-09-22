2019-09-22T11:01:18+03:00
Звезды

Концерт Evanescence в Воронеже перенесли на 23 сентября из-за аварии с фурой, перевозившей аппаратуру группы

Шоу американских рокеров, а также встреча с группой для поклонников состоится, только днем позже
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Концерт американской группы Evanescence, который должен был пройти в воронежском Event-Hall 22 сентября, перенесли из-за форс-мажорных обстоятельств.

- Выступление группы Evanescence переносится на завтра, 23 сентября, в связи с тем, что фура с оборудованием и инструментами группы попала в аварию. К настоящему моменту предприняты все необходимые действия, аппаратура коллектива уже направляется к месту проведения концерта. Шоу Evanescence в Воронеже остается в силе, но состоится завтра, - сообщили организаторы концерта. - Meet&Greet с группой и проход на саундчек для победителей розыгрышей состоится также перед концертом.

Все приобретенные билеты будут действительны 23 сентября. Начало концерта в 20.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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