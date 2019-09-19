Воронежский концерт Gruppa Skryptonite отменили второй раз

СЕГОДНЯ 15:07 2019-09-19T15:07:39+03:00

Первоначально выступление переносили с 30 марта на 27 октября, но и оно не состоится

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Едва успел в Воронеже стартовать новый гастрольный сезон, как афиша понесла первые потери. Организаторы сообщили, что отменено выступление Gruppa Skryptonite - музыкального проекта рэпера Адиля Жалелова, которое планировалось 27 октября в концертном зале Event-Hall. По техническим причинам.

Напомним, это вторая отмена концерта коллектива - выступление Скриптонита первоначально переносили на 27 октября с 30 марта. И вот опять не состыковалось…

Организаторы сообщили, что купленные билеты можно сдать по месту приобретения.

ИСТОЧНИК KP.RU