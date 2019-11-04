В Воронеже отменили концерт хитов групп 70-80-х

4 Нояб. 20:49 2019-11-04T20:49:21+03:00

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В Воронеже очередная отмена представления гастролеров. На этот раз сообщили, что не состоится концерт музыкантов, исполняющих хиты 70-х и 80-х - ансамблей «Синяя птица», «Лейся песня», «Весёлые ребята», «Верные друзья». Программа «Билет в СССР» планировалась 5 декабря в ДК имени 50-летия Октября.

- Представление отменено из-за изменения гастрольного графика артистов, - сообщили организаторы. – Билеты можно сдать по месту приобретения.

Напомним, этот гастрольный сезон богат на отмены. Сначала отменили концерты группы GruppaSkryptonite, а также Александра Панайотова и Кати Лель.

Под угрозой срыва было и выступление культовой американской группы Evanescence, правда, по уважительной причине – грузовик с аппаратурой музыкантов попал в аварию. В итоге концерт перенесли на день, фура, правда, так и не доехала до Воронежа, но музыканты вышли из положения, арендовав местные инструменты и сыграв акустический концерт.

Затем воронежским зрителям пришлось сдать билеты на спектакль «Куклы L.O.L спасают единорога» и на концерт Насти Кудри, еще через некоторое время - на концерт группы MARDUK и на шоу иллюзий. Совсем недавно сообщили об отмене ирландского шоу Dulaman - Voice Of The Celts, продюсируемого легендарным Дитером Боленом.

ИСТОЧНИК KP.RU