В Воронеж не приедет шоу, продюсируемое Дитером Боленом

СЕГОДНЯ 08:59 2019-10-24T08:59:13+03:00

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Планировавшееся на 20 ноября в ВКЗ ирландское шоу Dulaman - Voice Of The Celts, продюсируемое легендарным Дитером Боленом из Modern Talking, не состоится. Организаторы объявили об отмене гастролей. Причины не сообщаются. Воронежцы успевшие купить билеты, могут вернуть их по месту приобретения.

Напомним, это не первое фиаско с гастрольными мероприятиями: с начала нового гастрольного сезона уже отменили концерты группы GruppaSkryptonite, а также Александра Панайотова и Кати Лель.

Под угрозой срыва было и выступление культовой американской группы Evanescence, правда, по уважительной причине – грузовик с аппаратурой музыкантов попал в аварию. В итоге концерт перенесли на день, фура, правда, так и не доехала до Воронежа, но музыканты вышли из положения, арендовав местные инструменты и сыграв акустический концерт.

Затем воронежским зрителям пришлось сдать билеты на спектакль «Куклы L.O.L спасают единорога» и на концерт Насти Кудри, еще через некоторое время - на концерт группы MARDUK и на шоу иллюзий.

ИСТОЧНИК KP.RU