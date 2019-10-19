2019-10-19T20:04:04+03:00
Происшествия

В Воронеже неизвестный попытался ограбить банк

Преступника ищут
Юлия ДИДЕНКО
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Вынести что-либо из организации преступнику не удалось.Вынести что-либо из организации преступнику не удалось.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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В Воронеже неизвестный попытался ограбить отделение банка «Восточный» на Ленинском проспекте, 18, но у него ничего не вышло. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Сообщение о попытке ограбления поступило в полицию в 11.30 в субботу, 19 октября. Правоохранители выехали на место ЧП, но мужчине удалось скрыться. Из банка ничего не было похищено и никто не пострадал. Угрожал ли он чем-то сотрудникам организации, пока неизвестно.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося. Возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ (разбой).

Напомним, в другом отделении того же банка кража 10 марта случилось более удачное ограбление. В 3 часа ночи из финансовой организации поступил сигнал тревоги. Полицейские быстро прибыли на место, но воров уже не застали. Сумма ущерба составила 10 миллионов рублей. Согласно основной версии, воры вскрыли дверь, ведущую в подвал, сломали стену подсобки, а потом пролезли в люк, который вел в банк. Недавно правоохранители задержали двух подозреваемых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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