Добыча грабителей воронежского отделения банка составила 10 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 16:43 2019-03-11T16:43:12+03:00

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10 миллионов рублей - такова общая сумма ущерба, которую понес банк "Восточный" после кражи из отделения на Лизюкова. Об этом рассказал Артур Дорошев, начальник УМВД России по Воронежу. Ворам достались и рубли, и валюта.

Напомним, 10 марта в 3 часа ночи из отделения поступил сигнал тревоги. Полицейские быстро прибыли на место, но нарушителей спокойствия уже не застали. Неизвестные проникли в банк через соседнее помещение. Вышли оттуда не с пустыми руками, а с круглой суммой в руках.

В управляющей компании "Коммунально-бытовые услуги" раскрыли основную версию кражи. Воры вскрыли дверь, ведущую в подвал, сломали стену подсобки, а потом пролезли в люк, который вел в банк.

ИСТОЧНИК KP.RU