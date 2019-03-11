Воры возникли из-под земли: миллионы из воронежского отделения банка "Восточный" вынесли через подвал

"Касса не работает!" - слышат клиенты банка "Восточный", когда заходят в отделение на Лизюкова. Причина – увы, не одна только свернутая ручка двери. Дело в отсутствии денег...

Вот они какие, "технические причины"...Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

10 марта в 3 часа ночи из отделения поступил сигнал тревоги. Полицейские быстро прибыли на место, но нарушителей спокойствия уже не застали. Неизвестные проникли в банк через соседнее помещение. Вышли оттуда не с пустыми руками, а с круглой суммой в руках. По данным неофициальных источников, речь может идти о нескольких миллионах рублей.

- Мы сами только с утра узнали о произошедшем, - говорят сотрудники банка. – Сейчас отделение работает в прежнем режиме, за исключением кассы. Она откроется только к концу недели. Больше ничего рассказать не можем – идет расследование.

Сегодня отделение работает в прежнем режиме.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Та часть отделения, где обслуживают клиентов, находится на первом этаже. Служебные помещения, куда ведет лестница - на "минус первом". Видимо, оттуда и появились воры.

- В доме много коммерческих помещений. Согласно требованиям законодательства, их подвалы не должны быть связаны с подвалами жилой части дома, - рассказывает владелец магазина, расположенного рядом с отделением. – Но, как я слышала, прошлый арендатор помещения "захватил" небольшой участок общего подвала. Использовал его в качестве магазинного склада. Через него и могли пройти воры, сломав стену.

Этот лаз могли использовать злоумышленники.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Особенности расположения помещений могли знать как бывшие сотрудники банка, так и бывшие работники магазина. Скорее всего, именно их будут проверять полицейские в первую очередь. Кто еще мог хорошо ориентироваться в "подземелье"? Быть может, те, кто регулярно имел к нему доступ?

- Тут без конца меняются работники, обслуживающие дом – слесари, дворники, уборщицы. Большинство – мигранты. Только тех, кто вывозит мусор, за год человек десять сменилось! – эмоционально рассказывает жилец дома. – Я уже ничему не удивляюсь!

"Кража, совершенная организованной группой либо в особо крупном размере" - по этой статье предстоит отвечать злоумышленникам. Если их, конечно, поймают. Помочь в этом могут записи с камер видеонаблюдения - их внимательно смотрят полицейские.

Заходить с главного входа с криками «Всем лежать!» - судя по всему, дурной тон среди преступников. В 2017 году именно через подвал пытались ограбить отделение «Сбербанка» на Московском проспекте. Злоумышленник попал в помещение через дыру в полу. Когда он поднялся наверх, среагировала система видеонаблюдения. Видимо, у мужчины были сообщники, которые предупредили его о поднятой тревоге. Вор ретировался, не успев ничего похитить.