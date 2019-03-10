СЕГОДНЯ 16:03 2019-03-10T16:03:31+03:00

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В Воронеже неизвестные ограбили банк. Инцидент произошел на улице Генерала Лизюкова, 38. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в воскресенье 10 марта.

Как рассказали в ведомстве, вызов поступил дежурному полиции в 3.00 ночи. В настоящее время на месте преступления работают специалисты и выясняют все обстоятельства произошедшего. Проверяются камеры видеонаблюдения. Пока сумма ущерба не установлена. Также нет данных о количестве грабителей.

Уголовное дело возбудили по статье 158 УК РФ (кража).

ИСТОЧНИК KP.RU