В Воронеже задержали второго подозреваемого в краже из банка "Восточный"

СЕГОДНЯ 12:41 2019-10-03T12:41:21+03:00

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Полицейские задержали второго подозреваемого в краже из банка "Восточный". Об этом сообщил Евгений Кузнецов, замначальника управления угрозыска ГУ МВД по Воронежской области.

- Буквально в течение двух суток нами был установлен и задержан первый преступник. У него изъяли почти половину украденных денежных средств. Далее во время проверочных мероприятий был установлен его подельник. При нем нашли лишь часть суммы. Дело готовится к направлению в суд, - рассказал Евгений Кузнецов.

Напомним, кража из банка на улице Генерала Лизюкова случилась 10 марта. В 3 часа ночи из отделения поступил сигнал тревоги. Полицейские быстро прибыли на место, но воров уже не застали. Сумма ущерба составила 10 миллионов рублей. Согласно основной версии, воры вскрыли дверь, ведущую в подвал, сломали стену подсобки, а потом пролезли в люк, который вел в банк.

ИСТОЧНИК KP.RU