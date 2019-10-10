Чиновники о подорожании стоимости проезда в Воронеже: новый тариф экономически обоснован

СЕГОДНЯ 13:05 2019-10-10T13:51:31+03:00

Однако, если повысятся цены на топливо или запчасти, корректировки избежать не удастся

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Стоимость проезда в общественном транспорте Воронежа вырастет с 17 до 23 рублей при оплате наличными уже с 28 октября. Глава тарифного управления региона Евгений Бажанов на встрече с журналистами заявил, что новый тариф экономически обоснован. Несмотря на то, что перевозчики неоднократно заявляли: нормальная стоимость проезда, при которой возможно обновление подвижного состава - 27-28 рублей.

- Не могу комментировать расчеты перевозчиков, не вступал с ними в дискуссию. Себестоимость проезда - 18-19 рублей. Мы рассчитывали тариф по методике Минтранспорта. Заложили инвестиционную составляющую на обновление автобусов, - пояснил Евгений Бажанов. - В ближайшее время тариф повторно не будет повышен. Но он не зафиксируется на долгие годы вперед. Если завтра подорожает топливо или запчасти, нужно будет скорректировать стоимость проезда.

Напомним, накануне губернатор Александр Гусев согласовал повышение стоимости проезда в общественном транспорте до 23 рублей при наличной оплате и 21 рубля - при оплате картой. Это касается не только автобусов, но и троллейбусов.

Чуть раньше мэрия представила новую маршрутную сеть Воронежа, разработанную "РосдорНИИ". Схема включает семь новых маршрутов. Нововведения обсудили в городской Думе.

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ИСТОЧНИК KP.RU