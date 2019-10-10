2019-10-10T14:21:30+03:00
Общество

Проезд в общественном транспорте Воронежа подорожает с 28 октября

Стоимость будет одинаковой и днем, и ночью - 23 рубля
Станислав ШЕВЧЕНКОАнна ГРЕБЕНКИНА
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Сергей Петрин и Евгений Бажанов.Сергей Петрин и Евгений Бажанов.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Руководитель областного тарифного управления Евгений Бажанов рассказал, когда произойдет подорожание стоимости проезда в общественном транспорте Воронежа. По его словам, 15 октября состоится заседание коллегиального органа, который принимает тариф. Через 10 дней после публикации он начнет действовать. Таким образом, ориентировочная дата повышения стоимости проезда - 28 октября (видимо, потому, что 26 и 27 октября - выходные).

Еще один интересный момент: тариф будет единым вне зависимости от времени суток. То есть и днем, и ночью цена станет одинаковой.

Напомним, накануне областное правительство сообщило о повышении стоимости проезда в общественном транспорте Воронежа. Губернатор Александр Гусев согласовал тариф, по которому 23 рубля придется платить при наличной оплате, 21 рубль - при оплате картой. Это касается не только автобусов, но и троллейбусов.

Чуть раньше мэрия представила новую маршрутную сеть Воронежа, разработанную "РосдорНИИ". Схема включает семь новых маршрутов. Нововведения обсудили в городской Думе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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