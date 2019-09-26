"Джаги-джаги" не будет: в Воронеже отменили концерт Кати Лель
Гастрольная афиша нового сезона в Воронеже несет потерю за потерей. «Джаги-джаги» не будет: в столице Черноземья отменили концерт Кати Лель, который планировался 27 октября в Воронежском концертном зале. Причиной отмены представления, по сообщению организаторов, стали изменения гастрольного графика артистки. Вернуть билеты можно по месту их приобретения (при себе обязательно иметь билет, чек и паспорт (при оплате наличными).
Напомним, гастрольный сезон начался с сообщений об отмене концертов GruppaSkryptonite, а также Александра Панайотова.
Под угрозой срыва было и выступление культовой американской группы Evanescence, правда, по уважительной причине – грузовик с аппаратурой музыкантов попал в аварию. В итоге концерт перенесли на день, фура, правда, так и не доехала в Воронеж, но музыканты вышли из положения, арендовав местные инструменты и сыграв акустический концерт.
ИСТОЧНИК KP.RU