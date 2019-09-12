2019-09-12T10:13:25+03:00
Общество

В Воронеже сняли ограждение Пушкинского сквера

В зеленой зоне провели реконструкцию
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Максим ГОРОХОВ
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У театра оперы и балета начали снимать ограждение, установленное, чтобы скрыть реконструкцию территории вокруг оперного. От деревянных щитов уже освободили сторону Пушкинского сквера. Напомним, на облагораживание территории вокруг театра выделили 38 млн рублей. Зеленую зону выложили новой плиткой (площадь мощения составила 4,3 тыс кв. м), поставили новые лавочки, разбили новые клумбы (площадь озеленения составила 1,4 тыс кв. м.).

Реконструкцию, согласно договору, должны были сделать до 10 сентября. Напомним, 14 сентября в театре открывается новый сезон - дают премьеру "Снегурочки". А 21 сентября перед театром установят сцену для празднования Дня города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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