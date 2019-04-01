Воронежцам показали, как будет выглядеть Пушкинский сквер после благоустройства

СЕГОДНЯ 13:02 2019-04-01T13:28:12+03:00

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В Воронеже собираются облагородить Пушкинский сквер. Место вошло в список общественных территорий, подлежащих первоочередному благоустройству, за которые голосуют горожане.

проект благоустройства территории перед оперным театром. Фото e-active.govvrn.ru

В настоящий момент площадь, прилегающая к зданию театра оперы и балета, используется как транзитно-пешеходная зона. По проекту благоустройства, территорию визуально разделят на три зоны.

проект благоустройства территории перед оперным театром. Фото e-active.govvrn.ru

Перед входом в театр обустроят зону ожидания - здесь поставят скамейки и разобьют клумбы. Возле памятника Пушкину оборудуют зону тихого отдыха с многоуровневыми клумбами со встроенными скамейками. Третью зону в северо-восточной части сквера предполагают сделать активной: там возможно размещение кафе и проведение уличных выставок.

проект благоустройства Пушкинского сквера. Фото e-active.govvrn.ru

Предполагается, что площадь мощения составит 4,3 тыс кв. м, а площадь озеленения - 1,4 тыс кв. м.

Территорию благоустроят в рамках реализации программы «Формирование современной городской среды в Воронеже на 2018-2022 годы». В список первоочередного благоустройства также попали проспект Революции и площадь Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU