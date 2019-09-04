Юрий Анисичкин: Мы покажеи воронежцам мистическую "Снегурочку" со спецэффектами

СЕГОДНЯ 18:36 2019-09-04T18:45:11+03:00

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14 сентября Воронежский театр оперы и балета открывает новый, 59-й сезон. В этот день, а также 15 сентября труппа покажет премьеру - оперу Римского-Корсакова «Снегурочка». В театре уверены, что она станет одним из ярких событий программы Года театра. Подробности о работе над премьерой рассказал музыкальный руководитель и дирижер-постановщик Юрий Анисичкин.

- Мы делаем масштабный спектакль по классической истории - пьесе Александра Островского «Снегурочка» из цикла «Весенние сказки». Зрителей ждет деревня берендеев и мистическая притча. Мы не меняли партитуру Римского-Корсакова. Но при всем этом академизме публику ждет очень динамичный, современный спектакль в необычной эстетике, - отметил Юрий Петрович. - Не зря за постановку мы уговорили взяться мастера Евгения Иванова, воронежцы любят поставленные им «Кармину Бурану» и «Волшебную флейту». Иванов создал прекрасный спектакль с красивыми декорациями, будут и видео-спецэффекты. Над спектаклем работают также балетмейстер-постановщик Денис Постоев, хормейстер Ольга Щербань. Артисты и музыканты буквально днюют и ночуют в театре.

Показ «Снегурочки» 14 сентября предварит открытая лекция столичного критика Дмитрия Морозова, посвященная современным интерпретациям опер Римского Корсакова.

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ИСТОЧНИК KP.RU